Легендарный камбэк: Заря планирует вернуть экс-тренера Металлиста 1925

Тяжелые времена постигли луганскую Зарю, клуб из топ-5 УПЛ теперь обычный середняк элитного дивизиона. Юрий Коваль, после поражения львовскому Руху в прошлом туре чемпионата Украины, ушел со своей должности исполняющего обязанности тренера.

Руководители Зари начали поиск нового главного тренера для своей команды. Одним из кандидатов на должность наставника луганчан является специалист, который уже работал в системе клуба до этого.

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Кто станет новым руководителем луганской Зари

Сообщают о том, что на пост нового главного тренера команды, руководство Зари рассматривает Виктора Скрипника. Луганчане планируют вернуть специалиста, который уже работал с командой.

Отметим, что специалист прекратил работу с Металлистом 1925 после того как харьковчане не смогли остаться в украинской Премьер-Лиге, даже через "мини-турнир четырех".

Напомним, что Скрипник уже возглавлял первую команду луганской Зари. Тренер работал в клубе с 2019 по 2022 годы и имел определенные успехи. Со стороны Виктора нет информации о том, что он планирует вернуться в бывшую команду.

В следующем туре УПЛ Зарей будет руководить Младен Бартулович. Луганская команда на выезде сыграет против Оболони – 30 августа, в 15:30