Руководители Зари начали поиск нового главного тренера для своей команды. Одним из кандидатов на должность наставника луганчан является специалист, который уже работал в системе клуба до этого.

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Кто станет новым руководителем луганской Зари

Сообщают о том, что на пост нового главного тренера команды, руководство Зари рассматривает Виктора Скрипника. Луганчане планируют вернуть специалиста, который уже работал с командой.

Отметим, что специалист прекратил работу с Металлистом 1925 после того как харьковчане не смогли остаться в украинской Премьер-Лиге, даже через "мини-турнир четырех".

Напомним, что Скрипник уже возглавлял первую команду луганской Зари. Тренер работал в клубе с 2019 по 2022 годы и имел определенные успехи. Со стороны Виктора нет информации о том, что он планирует вернуться в бывшую команду.

В следующем туре УПЛ Зарей будет руководить Младен Бартулович. Луганская команда на выезде сыграет против Оболони – 30 августа, в 15:30