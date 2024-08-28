Керівники Зорі почали пошук нового головного тренера для своєї команди. Одним з кандидатів на посаду наставника луганців є фахівець, який вже працював у системі клубу до цього.

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Хто стане новим керманичем луганської Зорі

Повідомляють про те, що на пост нового головного тренера команди, керівництво Зорі розглядає Віктора Скрипника. Луганці планують повернути спеціаліста, який вже працював з командо.

Зазначимо, що фахівець припинив роботу з Металістом 1925 після того як харків'яни не змогли залишитись в Український Прем'єр-Лізі, навіть через "міні-турнір чотирьох".

Нагадаємо, що Скрипник вже очолював першу команду луганської Зорі. Тренер працював у клубі з 2019 по 2022 роки та мав певні успіхи. З боку Віктора немає інформації про те, що він планує повернутись до колишньої команди.

У наступному турі УПЛ Зорею буде керувати Младен Бартулович. Луганська команда на виїзді зіграє проти Оболоні – 30 серпня, о 15:30