Полузащитником Динамо и сборной Украины, Николаем Шапаренко, заинтересовался финалист прошлой Лиги конференций и чемпионата Италии – Фиорентина. "Фиалкам" нравится стиль и уровень игры футболиста.

Читайте также Большой шаг в карьере: украинский вратарь стал игроком клуба Ла Лиги и может дебютировать в ЛЧ

Шапаренко в шорт-листе Фиорентины

Руководителям Фиорентины нравится игровой стиль Николая Шапаренко. Боссы "фиалок" внимательно следят за футболистом и планируют подписать футболиста в будущем.

Клуб из Флоренции арендовал у Милана Ясина Адли, но продолжает поиск усиления в атакующее звено команды. Николай Шапаренко по всем параметрам подходит итальянскому коллективу.

Контракт 25-летнего полузащитника с Динамо действителен до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста столичного клуба оценивается в 9 миллионов евро.

К слову. Фиорентина дважды подряд выходила в финал Лиги конференций. В сезоне-2022/2024 "фиалки" уступили Вест Хэму, а в прошлой кампании не смогли одолеть Олимпиакос, в котором играет Роман Яремчук.

В новом сезоне-2024/2025 Николай Шапаренко сыграл 8 матчей за Динамо. В своем активе футболист уже имеет 5 результативных действий – 2 гола и 3 ассиста.