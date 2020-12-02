В четверг, 3 декабря, Заря на собственном поле будет принимать Лестер в матче группового этапа Лиги Европы. В Украине матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матч первого тура Лиги Европы Заря – Лестер в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 19:50. Сама игра стартует в 19:55, пишет 24 канал.

Смотреть онлайн матч Заря – Лестер легально можно на сайте Oll.tv, но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 19:00 на канале выйдет программа "Путь в Гданьск". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам еврокубковый матч Зари.

Текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов с публикацией видео голов проведет Спорт24.

В сезоне 2020/2021 матчи Лиги Европы будут доступны на платформе Megogo. Чтобы просмотреть матч Заря-Лестер нужно иметь подписку "оптимальная" или "максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.