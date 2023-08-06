Заря – Кривбасс 1:3

Голы: Антюх, 4 (пен) – Лунев, 42 (пен), Приходько, 57, Дебелко, 90+5

В стартовом туре нового сезона УПЛ обе команды потерпели поражение. Так что в очном поединке Заря и Кривбасс надеялись одержать победу, пишет 24 Канал.

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Заря первой забивает, но снова проигрывает

Команда Ненада Лалатовича первой открыла счет в матче. Руандийский легионер Кривбасса Бизимана сбил в собственной штрафной Волошина и арбитр без колебаний указал на одиннадцатиметровый. Приговор судьи четко реализовал Антюх, пробивший по центру ворот Сапутина.

Видео гола Антюха

Игроки Зари продолжали контролировать ход поединка, но до реальных угроз дело не доходило. Жара прибавляла трудностей обоим соперникам, поэтому арбитр вынужден был на 24-й минуте остановить матч, чтобы футболисты могли попить воды.

Перерыв пошел на пользу гостям. Подопечные Вернидуба за 4 минуты до завершения первого тайма заработали пенальти: Хомченовского в штрафной сбил Антюх. Максим Лунев с точки пробил в левый угол ворот своей бывшей команды. 1:1 – команды ушли на перерыв при ничейном счете.

Видео гола Лунева

Начало второй 45-минутки стало холодным душем для команды Лалатовича. Индивидуальный проход по левому флангу Дибанго завершил прострелом в штрафную, где Приходько "расстрелял" ворота Сапутина.

Видео гола Приходько

Футболисты Зари пытались отыграться. Но на 72-й минуте хавбек луганцев Гулько получил второй горчичник и оставил свою команду в меньшинстве.

Кривбасс имел возможность увеличить свое преимущество. В конце поединка Хомченовский не реализовал пенальти. И все же победную лавку поставили именно игроки криворожской команды. Вышедший на замену во втором тайме Роман Дебелко третий раз заставил Сапутина доставать мяч из сетки ворот.

В конце концов, подопечные Юрия Вернидуба одержали первую победу в чемпионате. Бронзовый призер прошлого чемпионата потерпел второе поражение подряд и закрепился на дне турнирной таблицы.