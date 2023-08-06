Зоря – Кривбас 1:3

Голи: Антюх, 4 (пен) – Луньов, 42 (пен), Приходько, 57, Дебелко, 90+5

В стартовому турі нового сезону УПЛ обидві команди зазнали поразок. То ж в очному поєдинку Зоря та Кривбас сподівалися здобути перемогу, пише 24 Канал.

Дізнайтесь також Ледь не облажались без Довбика: Дніпро-1 вириває перемогу в УПЛ завдяки крутій гарматі – відео

Зоря першою забиває, але знову програє

Команда Ненада Лалатовича першою відкрила рахунок у матчі. Руандійський легіонер Кривбасу Бізімана збив у власному штрафному Волошина і арбітр без вагань вказав на одинадцятиметровий. Вирок судді чітко реалізував Антюх, який пробив по центру воріт Сапутіна.

Відео голу Антюха

Гравці Зорі продовжували контролювати хід поєдинку, але до реальних загроз справа не доходила. Спека додавала труднощів обом суперникам, тож арбітр змушений був на 24-й хвилині зупинити матч, щоб футболісти могли попити води.

Перерва пішла на користь гостям. Підопічні Вернидуба за 4 хвилини до завершення першого тайму заробили пенальті: Хомченовського у штрафному майданчику збив Антюх. Максим Луньов з точки пробив у лівий кут воріт своєї колишньої команди. 1:1 – команди пішли на перерву за нічийного рахунку.

Відео голу Луньова

Початок другої 45-хвилинки став холодним душем для команди Лалатовича. Індивідуальний прохід лівим флангом Дібанго завершив прострілом у штрафний, де Приходько "розстріляв" ворота Сапутіна.

Відео голу Приходько

Футболісти Зорі намагалися відігратися. Але на 72-й хвилині хавбек луганців Гулько отримав другий гірчичник та залишив свою команду в меншості.

Кривбас мав можливість збільшити свою перевагу. Наприкінці поєдинку Хомченовський не реалізував пенальті. Та все ж переможну крампку поставили саме гравці криворізької команди. Роман Дебелко, який вийшов на заміну в другому таймі, втретє змусив Сапутіна діставати м'яч з сітки воріт.

Зрештою підопічні Юрія Вернидуба здобули першу перемогу в чемпіонаті. Бронзовий призер минулого чемпіонату зазнав другої поразки поспіль та закріпився на дні турнірної таблиці.