Луганская "Заря" в субботу, 17 октября, принимает Ковалевский "Колос". Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Для "Зари" это будет матч, в котором луганчане будут пытаться улучшить свое положение в турнирной таблице. Команда за пять туров одержала лишь одну победу. Еще дважды сыграла вничью. Но эти ничейные результаты - – против "Динамо" и "Шахтера".

Примечательно: "Мариуполь" на последних минутах вырвал победу у "Миная": видео

"Колос" же после пяти туров набрал 10 очков и занимает третье место – одно очко отставания от лидеров.

В прошлом сезоне "Заря" все четыре раза была сильнее "Колоса" – коваливцы сумели забить лишь в первой игре.

Матч в Запорожье в субботу, 17 октября, начнется в 19:30.

Онлайн-трансляция матча Заря – Колос