Заря – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
Луганская "Заря" в субботу, 17 октября, принимает Ковалевский "Колос". Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.
Для "Зари" это будет матч, в котором луганчане будут пытаться улучшить свое положение в турнирной таблице. Команда за пять туров одержала лишь одну победу. Еще дважды сыграла вничью. Но эти ничейные результаты - – против "Динамо" и "Шахтера".
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"Колос" же после пяти туров набрал 10 очков и занимает третье место – одно очко отставания от лидеров.
В прошлом сезоне "Заря" все четыре раза была сильнее "Колоса" – коваливцы сумели забить лишь в первой игре.
Матч в Запорожье в субботу, 17 октября, начнется в 19:30.
Онлайн-трансляция матча Заря – Колос
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