Луганська "Зоря" в суботу, 17 жовтня, приймає ковалівський "Колос". Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Для "Зорі" це буде матч, в якому луганці намагатимуться покращити своє становище у турнірній таблиці. Команда за п'ять турів здобула лише одну перемогу. Ще двічі зіграла внічию. Але ці нічийні результати – проти "Динамо" та "Шахтаря".

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"Колос" же після п'яти турів набрав 10 очок та посідає третє місце – лише одне очко відставання від лідерів.

У минулому сезоні "Зоря" всі чотири рази була сильнішою за "Колос" – ковалівці зуміли забити лише в першій грі.

Матч в Запоріжжі в суботу, 17 жовтня, розпочнеться о 19:30.

Онлайн-трансляція матчу Зоря – Колос