17 октября "Минай" принимал "Мариуполь" в матче 6 тура УПЛ. Матч закончился тяжелой победой подопечных Остапа Маркевича.

Минай – Мариуполь 0:1

Гол: Бондаренко, 90+2 (пен.)

К слову: Источник: ультрас попытаются сорвать матч "Рух" – "Динамо" на 14-й минуте

В стартовых турах "Минай" демонстрировал довольно смелый как для новичка Премьер-лиги футбол, обыграв "Александрию" в единственном для себя домашнем матче и сведя вничью выездную встречу с "Ингульцом", что позволяет команде находиться на 11 месте. Во время паузы в Закарпатской команде появились новички, способные усилить команду.

"Мариуполю" же пока очень тяжело, азовцы все матчи проводят на выезде, но уже преподнесли сюрприз, обыграв "Зарю". Перед командой Остапа Маркевича стоит задача попасть в еврокубки, поэтому наверняка "Мариуполь" едет в Ужгород за победой.

На 8-й минуте мариупольцы освоились в штрафной соперника, проведя довольно затяжную атаку. Не замедлил навес в штрафную, где Сикан опередил неудачно сыгравшего на выходе Поповича, но головой пробил в перекладину.

Впоследствии перехватили мяч азовцы в центре поля и провели опасную контратаку: справа ворвался в штрафную Бондаренко и прострелил вдоль ворот, но защитник хозяев из под ноги Сикана выбил сферу на угловой.

На 31-й минуте вратарь "Миная" Попович справился с ударом в касание из центра штрафной от Бондаренко, который завершал прострел Кирюханцева.

После перерыва уже минаевцы создали свой момент. Кныш с левого фланга ворвался в штрафную и низом пробил рядом с дальней стойкой.

За 2 минуты Лопыренок перед своей штрафной потерял мяч, после чего Бондаренко вышел на ударную позицию, но замешкался, в результате его удар был заблокирован. На 61-й минуте Нуриев с правого фланга штрафной пробил низом в ближний, но Гальчук грамотно занял позицию.

Подопечные Маркевича не оставляли надежд вырвать победу в матче. Под конец игры здорово разыграли мяч на фланге гости, но Таньковский уже из пределов штрафной неточно покатил мяч под удар партнеру. Впоследствии не замедлил длинный навес в штрафную "Миная", после чего сразу не точно пробил Мишнев.

Все же "Мариуполь" достиг своего. На 2 добавленной минуте врывался в правый фланг штрафной Кулаков, после чего его сбил Сакив и заработал пенальти в ворота "Миная".

20-летний Артем Бондаренко с пенальти пробил точно в левый нижний угол, Попович дотянулся, но не парировал в сторону.

Видеообзор матча Минай – Мариуполь