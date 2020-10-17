"Мариуполь" на последних минутах вырвал победу у "Миная": видео
17 октября "Минай" принимал "Мариуполь" в матче 6 тура УПЛ. Матч закончился тяжелой победой подопечных Остапа Маркевича.
Минай – Мариуполь 0:1
Гол: Бондаренко, 90+2 (пен.)
К слову: Источник: ультрас попытаются сорвать матч "Рух" – "Динамо" на 14-й минуте
- В стартовых турах "Минай" демонстрировал довольно смелый как для новичка Премьер-лиги футбол, обыграв "Александрию" в единственном для себя домашнем матче и сведя вничью выездную встречу с "Ингульцом", что позволяет команде находиться на 11 месте. Во время паузы в Закарпатской команде появились новички, способные усилить команду.
- "Мариуполю" же пока очень тяжело, азовцы все матчи проводят на выезде, но уже преподнесли сюрприз, обыграв "Зарю". Перед командой Остапа Маркевича стоит задача попасть в еврокубки, поэтому наверняка "Мариуполь" едет в Ужгород за победой.
На 8-й минуте мариупольцы освоились в штрафной соперника, проведя довольно затяжную атаку. Не замедлил навес в штрафную, где Сикан опередил неудачно сыгравшего на выходе Поповича, но головой пробил в перекладину.
Впоследствии перехватили мяч азовцы в центре поля и провели опасную контратаку: справа ворвался в штрафную Бондаренко и прострелил вдоль ворот, но защитник хозяев из под ноги Сикана выбил сферу на угловой.
На 31-й минуте вратарь "Миная" Попович справился с ударом в касание из центра штрафной от Бондаренко, который завершал прострел Кирюханцева.
После перерыва уже минаевцы создали свой момент. Кныш с левого фланга ворвался в штрафную и низом пробил рядом с дальней стойкой.
За 2 минуты Лопыренок перед своей штрафной потерял мяч, после чего Бондаренко вышел на ударную позицию, но замешкался, в результате его удар был заблокирован. На 61-й минуте Нуриев с правого фланга штрафной пробил низом в ближний, но Гальчук грамотно занял позицию.
Подопечные Маркевича не оставляли надежд вырвать победу в матче. Под конец игры здорово разыграли мяч на фланге гости, но Таньковский уже из пределов штрафной неточно покатил мяч под удар партнеру. Впоследствии не замедлил длинный навес в штрафную "Миная", после чего сразу не точно пробил Мишнев.
Все же "Мариуполь" достиг своего. На 2 добавленной минуте врывался в правый фланг штрафной Кулаков, после чего его сбил Сакив и заработал пенальти в ворота "Миная".
20-летний Артем Бондаренко с пенальти пробил точно в левый нижний угол, Попович дотянулся, но не парировал в сторону.
Видеообзор матча Минай – Мариуполь
- Таким образом, "Мариуполь" вырвал 3 очка и поднялся на 4 место в турнирной таблице УПЛ. "Минай" идет 11-м, но имеет еще перенесенную игру в запасе.