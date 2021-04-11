Несколько опасных моментов создали команды у ворот друг друга. Но ни одна не изменила цифры на табло. В середине второго тайма Заре все-таки удалось удвоить преимущество. Жунинью получил классную передачу от Кабаева и отправил мяч под перекладину – 2:0.
Ингулец имел возможность уменьшить отставание. Однако Ситчинава и Шевцов не смогли занести мяч в сетку ворот Мацапуры. Гости до последней секунды матча не сдавались, но сократить счет не удалось.
Заря уверенно переиграла Ингулец 2:0. После победы команда Виктора Скрипника опередила черниговскую Десну и взобралась на третье место в таблице УПЛ. Теперь отставание соперника луганского клуба составляет 2 очка. Заря же 7 пунктами уступает второму Шахтеру, у которого 45 очков.
Ингулец с 19 набранными баллами располагается на 10 строчке.