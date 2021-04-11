Заря – Ингулец 2:0

Голы: Юрченко, 52, Жунинью, 66

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Заря подошла к этому матчу в статусе фаворита противостояния. Уже с первых минут встречи команды играли без центра поля и проводили стремительные атаки. Салем головой пробил над перекладиной. Заря ответила прострелом на Гладкого, но Александру не удалось пробить.

Значительно острее было у ворот Ингульца после подачи с углового. На пас откликнулся Хомченовский, мяч после его удара головой опускался над воротами. Он таки побывал в сетке, но с внешней стороны владений гостей.

Луганские футболисты попытались своими атаками расшатать оборону соперника, но оборона Ингульца играла надежно. На 26-й минуте с убойной позиции промахнулся Кабаєв, который в упор расстреливал голкипера Малыша. На перерыв команды ушли при "сухом" счете 0:0.

Игра в одни ворота

Запорожец откликнулся на передачу с фланга от Козака, но мяч после его удара головой пролетел значительно выше ворот.

На 52-й минуте Юрченко наконец открыл счет во встрече. Хомченовский отдал в штрафную на Владлена, который в падении протолкнул мяч в сетку ворот Ингульца – 1:0.