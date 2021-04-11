Зоря – Інгулець 2:0

Голи: Юрченко, 52, Жунінью, 66

Варте уваги Десна розгромила Олександрію у вольовому матчі УПЛ: відео

Зоря підійшла до цього матчу у статусі фаворита протистояння. Вже з перших хвилин зустрічі команди грали без центра поля та проводили стрімкі атаки. Салем головою пробив над поперечиною. Зоря відповіла прострілом на Гладкого, але Олександру не вдалось пробити.

Значно гостріше було біля воріт Інгульця після подачі з кутового. На пас відгукнувся Хомченовський, м'яч після його удару головою опускався над воротами. Він таки побував у сітці, але із зовнішньої сторони володінь гостей.

Луганські футболісти спробували своїми атаками розхитати оборону суперника, але оборона Інгульця грала надійно. На 26-й хвилині з вбивчої позиції схибив Кабаєв, який впритул розстрілював голкіпера Малиша. На перерву команди пішли за "сухого" рахунку 0:0.

Гра в одні ворота

Запорожець відгукнувся на передачу з флангу від Козак, але м'яч після його удару головою пролетів значно вище воріт.

На 52-й хвилині Юрченко нарешті відкрив рахунок у зустрічі. Хомченовський віддав у штрафний на Владлена, який у падінні проштовхнув м'яч у сітку воріт Інгульця – 1:0.

Декілька небезпечних моментів створили команди біля воріт одна одної. Але жодна не змінила цифри на табло. У середині другого тайму Зорі таки вдалось подвоїти перевагу. Жунінью отримав класну передачу від Кабаєва та відправив м'яч під поперечину – 2:0.

Інгулець мав нагоду зменшити відставання. Однак Сітчінава та Шевцов не змогли занести м'яч у сітку воріт Мацапури. Гості до останньої секунди матчу не здавались, але скоротити рахунок не вдалось.

Зоря впевнено переграла Інгулець 2:0. Після звитяги команда Віктора Скрипника випередила чернігівську Десну та підійнялась на третє місце у таблиці УПЛ. Тепер відставання суперника луганського клубу складає 2 очки. Зоря ж 7 пунктами поступається другому Шахтарю, у якого 45 очків.

Інгулець із 19 набраними балами розташовується на 10 сходинці.

Зоря – Інгулець відеоогляд