Десна – Александрия 4:1

Голф: Имереков, 33, Тотовицкий, 54, 90+2, Гуцуляк, 78– Ковалец, 29

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Первыми счет открыли гости – на 29-й минуте команда Владимира Шарана вышла вперед после точного удара Кирилла Ковальца. Однако, уже через четыре минуты счет сравнял Максим Имереков.

Во втором тайме сначала за Десну отличился Андрей Тотовицкий, затем Алексей Гуцуляк, а уже в компенсированное время Тотовицкий оформил дубль.

Черниговский клуб вышел на третье место турнирной таблицы УПЛ, однако у Зари, которая отстает на одно очко, есть два матча в запасе. Александрия занимает седьмую строчку.

В следующем туре Десна встретится с Минаем, а Александрия померится силами со Львовом.

Десна – Александрия: видеообзор