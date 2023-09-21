"Мужики" против бельгийцев: стартовый состав Зари на матч с Гентом в Лиге конференций

Валерий Кривенцов смог удивить болельщиков, сделав две замены в составе по сравнению с игрой против Миная. Не попал в основу и Алефиренко, забивавший в Лиге Европы Славии.

Луганская Заря начинает свой путь в групповой стадии Лиги конференций. В первом матче турнира подопечные Валерия Кривенцова будут противостоять бельгийскому Генту, пишет 24 канал.

Следите с нами Заря – Гент: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

В преддверии матча коуч луганцев определился со стартовым составом. Кривенцов решил в центре защиты довериться Боли, что позволило поднять Вантуха в полузащиту вместо Волошина. Также со скамейки запасных начнет и нападающий Алефиренко, вместо него сыграет Нагнойный.

: Турбаевский – Кирюханцев, Джордан, Боль, Снурницын – Яцик, Вантух, Мишнев – Антюх, Герреро, Нагнойный.: Сапутин, Жилкин, Данченко, Венделл, Мичин, Дришлюк, Волошин, Чурко, Бугай, Горбач, Алефиренко.

Матч Заря – Гент пройдет в польском Люблине, поскольку из-за войны в Украине луганчане не могут принимать соперников по еврокубкам дома. Прямая трансляция игры будет доступна на онлайн-сервисах Megogo и Volia TV. Начало – в 22:00.

Сложности Зари

В прошлом сезоне "бело-черные" под руководством Патрика ван Леувена стали бронзовым призером УПЛ и завоевали путевку в квалификацию Лиги Европы. Впрочем, летом Заря претерпела серьезные изменения.

Луганчане сменили тренера и потеряли нескольких лидеров, среди которых Назарий Русин, Сергей Булеца и Владимир Бражко. Старт нового сезона в УПЛ показался тяжелым – клуб выиграл всего один матч из шести и идет на 13 месте, в зоне переходных игр.

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Неудачи распространились и на Лигу Европы, где в раунде плей-офф квалификации Заря уступила Славию. После 0:2 в первом матче украинцы едва не создали камбэк во втором. "Бело-черные" вели со счетом 2:0, но гол чехов в конце встречи принес именно им путевку дальше.

Заря же перешла в турнир рангом ниже, где попала в группу в Гент, Маккаби Тель-Авив и Брейдаблик. В Лигу конференций луганцев поведет новый наставник Валерий Кривенцов. Бывший коуч Ненад Лалатович продержался чуть больше месяца и подал в отставку.

. Гент – действующий лидер чемпионата Бельгии. Команда Хейна Ванхазенбрука выиграла четыре раза и дважды сыграла вничью в шести матчах лиги. Кроме того, в квалификации Лиги конференций Гент прошел аж трех соперников – словацкую Жилину, польскую Погонь и кипрский АПОЕЛ.