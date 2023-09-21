Луганська Зоря починає свій шлях у груповій стадії Ліги конференцій. У першому матчі турніру підопічні Валерія Кривенцова протистоятимуть бельгійському Генту, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Зоря – Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій
Напередодні матчу коуч луганців визначився зі стартовим складом. Кривенцов вирішив у центрі захисту довіритись Болю, що дозволило підняти Вантуха у півзахист замість Волошина. Також з лави запасних почне і нападник Алефіренко, замість нього зіграє Нагнойний.
Матч Зоря – Гент пройде у польському Любліні, оскільки через війну в України луганці не можуть приймати суперників по єврокубкам вдома. Пряма трансляція гри буде доступна на онлайн-сервісах Megogo та Volia TV. Початок – о 22:00.
Складнощі Зорі
Минулого сезону "біло-чорні" під керівництвом Патріка ван Леувена стали бронзовим призером УПЛ та завоювали путівку у кваліфікацію Ліги Європи. Втім влітку Зоря зазнала серйозних змін.
Луганці змінили тренера та втратили кількох лідерів, серед яких Назарій Русин, Сергій Булеца та Володимир Бражко. Старт нового сезону в УПЛ видався важким – клуб виграв лише один матч з шести та йде аж на 13 місці, у зоні перехідних ігор.
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Невдачі розповсюдились і на Лігу Європи, де у раунді плей-офф кваліфікації Зоря поступилась Славії. Після 0:2 у першому матчі українці ледь не створили камбек у другому. "Біло-чорні" вели з рахунком 2:0, але гол чехів наприкінці зустрічі приніс саме їм путівку далі.
Зоря ж перейшла у турнір рангом нижче, де потрапила в групу до Гента, Маккабі Тель-Авів та Брейдабліка. У Лігу конференцій луганців поведе новий наставник Валерій Кривенцов. Колишній коуч Ненад Лалатович протримався трохи більше місяця і подав у відставку.