Заря и Гент никогда до этого не играли друг против друга. Их матч 21 сентября 2023 года станет первым в истории противостояния обеих команд. Проведут матч команды в польском городе Люблин. А начнется игра в 22:00 по киевскому времени.

Важно УЕФА наказал Украину за расистское поведение болельщиков: какие штрафы наложили на УАФ

Заря и Гент попали в одну группу Лиги конференций, где еще двумя командами в их квартете стали израильский Маккаби (Тель-Авив) и исландский Брейдаблик.

Победитель этой группы выйдет в 1/8 финала Лиги конференций. А команда, которая займет второе место – в 1/16 финала.

Смотреть онлайн матч Заря – Гент можно на платформе Megogo или Volia TV. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Заря – Гент. Здесь также будут опубликованы видео голов матча.