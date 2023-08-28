А они планируют играть в УПЛ: Динамо перенесло уже третий матч в чемпионате Украины

Киевское Динамо уже перенесло на более поздний срок два матча в чемпионате Украины за пять туров. Теперь "динамовцы" пропустят и еще один тур.

Постоянные переносы матчей

Динамо в этом чемпионате сыграло в первых двух турах УПЛ. Далее команда перенесла игру против Металлиста 1925 в третьем туре (базовая дата 12 августа). Причиной стало то, что 10 августа Динамо сыграло первый матч квалификации Лиги конференций против Ариса на выезде. А на 17 августа у команды был запланирован ответный матч. А в этом сезоне в регламенте УПЛ прописали возможность для выступающих в еврокубках клубов переносить свои матчи чемпионата на более поздний срок.

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Потом киевляне повторили это и по поводу матча против Вереса, который был запланирован в пятом туре (базовая дата – 26 августа). Ведь 24 августа команда провела матч против Бешикташа. И 31 августа их ожидает ответный матч в Стамбуле. При этом матч против Черноморца в Одессе 20 августа Динамо все-таки сыграло.

Матч с Зарей перенесли не из-за еврокубков.

Стоит отметить, что Динамо – не единственный украинский клуб, который так переносит свои матчи из-за участия в еврокубках. Днепр-1 тоже уже перенес два своих матча – против Ворсклы в первом туре и Руха в пятом туре. Поэтому львовский клуб даже решил пожаловаться. Ведь для переноса матча не нужно было их согласие

В шестом туре у Динамо запланирован матч против Зари. Но он не состоится тогда, когда и остальные матчи этого тура (с 1 по 3 сентября). Еще во время объявления даты и времени начала матчей этого тура, на сайте УПЛ указали, что "дата проведения и время начала матча Заря Луганск – Динамо Киев будут определены дополнительно". Однако ни Заря, как хозяин матча, ни Динамо, официально причины для переноса матча не называли.

Хотя до этого Заря, невзирая на участие в квалификации еврокубков, свои матчи чемпионата решила не переносить. И даже сыграла против Миная, после которого главный тренер команды Ненад Лалатович заявил о своей возможной отставке.

По данным ТаТоТаке, в этот раз причиной для переноса матча стало не участие команд в еврокубках. Ведь свои последние матчи квалификации команды проведут 1 сентября. После матчей чемпионата будет перерыв на игры национальных сборных.

Именно сборная Украины стала причиной, почему матч Заря – Динамо перенесли. Тренерский штаб сборной Украины обратился с просьбой к Заре согласиться перенести матч с Динамо на более поздний срок. Ведь уже 3 сентября национальная команда начнет свой сбор в Тшебнице – пригороде Вроцлава. Именно в этом польском городе "сине-желтые" проведут матч со сборной Англии 9 сентября. Через три дня после этого, 12 сентября, украинцы сыграют с Италией на "Сан-Сиро" в Милане.

Из Динамо в сборную Украины вызвали сразу девять игроков. Среди них и Андрей Ярмоленко. Но по сообщению СМИ, у игрока травма, из-за которой он может пропустить матчи отбора на Евро-2024.

Что касается Зари, то из этой команды только один игрок попал в резервный список – Арсений Батагов. При этом защитник попал и в заявку молодежной сборной Украины, которая тоже в сентябре сыграет матчи отбора на Евро-2025 U-21.