Постійні перенесення матчів

Динамо в цьому чемпіонаті зіграло у перших двох турах УПЛ. Далі команда перенесла гру проти Металіст 1925 в третьому турі (базова дата 12 серпня). Причиною було те, що 10 серпня Динамо зіграло перший матч кваліфікації Ліги конференцій проти Аріса на виїзді. А на 17 серпня в команди був запланований матч-відповідь. А в цьому сезоні в регламенті УПЛ прописали можливість для клубів, які виступають в єврокубках, переносити свої матчі чемпіонату на пізніший термін.

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Згодом кияни повторили це і щодо матчу проти Вереса, який був запланований у п'ятому турі (базова дата – 26 серпня). Адже 24 серпня команда провела матч проти Бешикташу. І 1 вересня на них очікує матч-відповідь в Стамбулі. При цьому матч проти Чорноморця в Одесі 20 серпня Динамо таки зіграло.

Варто відзначити, що Динамо – не єдиний український клуб, який так переносить свої матчі через участь в єврокубках. Дніпро-1 теж вже перенесло два свої матчі – проти Ворскли в першому турі та Руху в п'ятому турі. Через це львівський клуб навіть вирішив поскаржитися. Адже для переносу матчу не потрібна була їх згода.

Матч із Зорею перенесли не через єврокубки

В шостому турі в Динамо запланований матч проти Зорі. Але він не відбудеться тоді, коли й решта матчів цього туру (з 1 по 3 вересня). Ще під час оголошення дати та часу початку матчів цього туру, на сайті УПЛ вказали, що "дата проведення та час початку матчу Зоря Луганськ – Динамо Київ буде визначено додатково". Однак ні Зоря, як господар матчу, ні Динамо офіційно причини для перенесення матчу не називали.

Хоча до цього Зоря, попри участь у кваліфікації єврокубків, свої матчі чемпіонату вирішила не переносити. І навіть зіграла проти Минаю, після якого головний тренер команди Ненад Лалатовіч заявив про свою можливу відставку.

За даними ТаТоТаке, цього разу причиною для перенесення матчу стала не участь команд в єврокубках. Адже свої останні матчі кваліфікації команди проведуть 1 вересня. А після матчів чемпіонату буде перерва на ігри національних збірних.

Саме збірна України стала причиною, чому матч Зоря – Динамо перенесли. Тренерський штаб збірної України звернувся з проханням до Зорі погодитися перенести матч з Динамо на пізніший термін. Адже вже 3 вересня національна команда розпочне свій збір у Тшебниці – передмісті Вроцлава. Саме в цьому польському місті "синьо-жовті" проведуть матч зі збірною Англії 9 вересня. За три дні після цього, 12 вересня, українці зіграють з Італією на "Сан-Сіро" в Мілані.

З Динамо до збірної України викликали одразу дев'ять гравців. Серед них і Андрій Ярмоленко. Але за повідомленням ЗМІ, у гравця травма, через яку він може пропустити матчі відбору на Євро-2024.

Щодо Зорі, то з цієї команди лише один гравець потрапив до резервного списку – Арсеній Батагов. При цьому захисник потрапив і до заявки молодіжної збірної України, яка теж у вересні зіграє матчі відбору на Євро-2025 U-21.