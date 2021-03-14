В воскресенье, 14 марта, Заря на своем поле будет принимать Динамо в центральном матче 18 тура УПЛ. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Заря проводит продуктивный отрезок. Мало того, что луганчане совсем недавно на выезде одолели Шахтер (0:1), так еще и приблизились к дуэту лидеров. Прошлый тур УПЛ принес команде Виктора Скрипника очередные три очка. Заря просто-таки деклассировала аутсайдера чемпионата Львов (4:0), причем по дублю оформили Гладкий и Сайядманеш.

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Динамо в прошлом туре чемпионата Украины добыло крайне важную для себя викторию. Киевляне уверенно переиграли Минай (3:0). Вот только занятость на нескольких фронтах свежести явно не способствует. Вот и команда Мирчи Луческу наверняка снова почувствует это на себе, ведь на неделе динамовцы представляли Украину в Лиге Европы. Неудачно – 0:2 от Вильярреала.

В матче первого круга луганчане сыграли в Киеве вничью с Динамо (1:1). Да и вообще, "третья сила украинского футбола" уже давно никого не боится.

Заря – Динамо: онлайн-трансляция