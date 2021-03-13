Заря – Динамо: где смотреть В прямом эфире матч Заря – Динамо будет транслироваться на телеканале "2+2". Начало поединка на "Славутич-Арене" в Запорожье в 17:00. В тему Заря вмешается в чемпионскую гонку: прогноз на матч с Динамо в УПЛ Противостояние Зари и Динамо можно будет посмотреть на ютуб-канале Football Fub. Перед игрой Заря и Динамо встречались в первом круге УПЛ. Поединок на поле Динамо завершился ничьей 1:1. Сейчас Динамо является лидером УПЛ с 40 очками в активе. Четыре балла киевлянам проигрывает Шахтер и еще 8 Заря. Однако луганский клуб имеет игру в запасе. Победа Зари в матче с Динамо может позволить команде вмешаться в чемпионскую гонку. Отметим, что Заря имеет серию из 7 подряд выигранных матчей в УПЛ – лучший показатель в сезоне. Заря – Динамо онлайн-трансляция