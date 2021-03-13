Заря – Динамо: где смотреть

В прямом эфире матч Заря – Динамо будет транслироваться на телеканале "2+2". Начало поединка на "Славутич-Арене" в Запорожье в 17:00.

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Противостояние Зари и Динамо можно будет посмотреть на ютуб-канале Football Fub.

Перед игрой