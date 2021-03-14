У неділю, 14 березня, Зоря на власному полі прийматиме Динамо у центральному матчі 18 туру УПЛ. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Зоря проводить продуктивний відрізок. Мало того, що луганчани зовсім недавно на виїзді здолали Шахтар (0:1), так ще й наблизилися до дуету лідерів. Минулий тур УПЛ приніс команді Віктора Скрипника чергові три очки. Зоря просто-таки декласувала аутсайдера чемпіонату Львів (4:0), причому по дублю оформили Гладкий і Сайядманеш.

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Динамо в минулому турі чемпіонату України видобуло вкрай важливу для себе вікторію. Кияни впевнено переграли Минай (3:0). Ось тільки зайнятість на кількох фронтах свіжості явно не сприяє. Ось і команда Мірчі Луческу напевно знову відчує це на собі, адже на тижні динамівці представляли Україну в Лізі Європи. Невдало – 0:2 від Вільярреала.

У матчі першого кола луганчани зіграли в Києві внічию з Динамо (1:1). Та й взагалі, "третя сила українського футболу" вже давно нікого не боїться.

Зоря – Динамо: онлайн-трансляція