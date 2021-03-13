Луганская Заря набрала сумасшедший ход, одержав 7 подряд побед в украинской Премьер-лиге. Подопечные Виктора Скрипника уже победили Шахтер и 14 марта в 18 туре примут в Запорожье лидера чемпионата – киевское Динамо.

Чтобы вмешаться в чемпионскую гонку, Заре следует побеждать Динамо. Тогда разрыв между командами будет составлять 5 очков и у Зари еще есть матч в запасе. Кроме того, Заря наступает на пятки Шахтеру. Если луганчане выигрывают свой перенесенный матч, то будут проигрывать "горнякам" всего одно очко.

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Добавляет шансы Зари и то, что Динамо и Шахтер еще должны сыграть свой очный матч второго круга. Очевидно, что одна из команд гарантированно потеряет очки. Следовательно, все сейчас в руках Зари.

Заря – Динамо прогноз Favbet

В последние годы Заря стала чрезвычайно неудобным соперником для Динамо. С 10 предыдущих матчей Динамо выиграло всего 5. Еще четыре поединка завершились вничью, а в одном победа была за Зарей.

Поединок 18 тура УПЛ станет юбилейным 20, который Динамо сыграет против Зари на выезде. В пассиве киевлян всего одно поражение.

Букмекеры все же считают, что именно Динамо фаворит игры. Победу команды Мирчи Луческу в компании Favbet оценивают коэффициентом 2,29. Если же Заря сумеет поразить соперника и вырвать победу – коэффициент 2,98. Ничья в поединке оценена коэффициентом 3,60.

В последних семи поединках между Зарей и Динамо голами отличались обе команды. Вполне вероятно, что 14 марта история повторится. Коэффициент, что обе команды будут отмечены голами – 1,76.

Крайне часто Динамо побеждало Зарю с разницей в один мяч. Учитывая, что болельщиков ждет равный матч, судьбу игры может решить всего один гол. Коэффициент на победу Динамо в один гол – 3,90.

Пожалуй, мало шансов, что Заря сможет одержать победу над Динамо с разницей в два гола. Поэтому, букмекеры предлагают коэффициент 4,40, что луганчане победят с разницей в один гол.

Поединок Заря – Динамо состоится 14 марта в Запорожье. Начало игры в 17:00.