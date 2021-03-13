Зоря – Динамо: де дивитись У прямому ефірі матч Зоря – Динамо буде транслюватися на телеканалі "2+2". Початок поєдинку на "Славутич-Арені" у Запоріжжі о 17:00. До теми Зоря втрутиться у чемпіонську гонку: прогноз на матч з Динамо в УПЛ Протистояння Зорі та Динамо можна буде переглянути на ютуб-каналі Football Fub. Перед грою Зоря та Динамо зустрічалися у першому колі УПЛ. Поєдинок на полі Динамо завершився нічиєю 1:1. Наразі Динамо є лідером УПЛ з 40 очками в активі. Чотири бали киянам програє Шахтар і ще 8 Зоря. Однак луганський клуб має гру в запасі. Перемога Зорі в матчі з Динамо може дозволитит команді втрутитися у чемпіонську гонку. Зауважимо, що Зоря має серію із 7 поспіль виграних матчів в УПЛ – найкращий показних у сезоні. Зоря – Динамо онлайн-трансляція