Нужен был год для этого: украинская команда провела дерусификацию эмблемы

Украинский футбольный клуб наконец-то решил украинизировать свою эмлему. Команда решила сделать это в годовщину войны России против Украины.

Луганская Заря решила отойти от российских стандартов. Теперь на логотипе команды будет красоваться надпись "Зоря" вместо "Заря".

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Луганский коллектив решил символически отметить годовщину нападения России на Украину. Именно 24 февраля Заря решила модернизировать свою эмблему. Теперь на груди футболистов луганского коллектива будет красоваться украинская надпись. Ранее представители криворожского Кривбасса неоднократно критиковали Зорю за надпись на эмблеме команды на русском языке. Теперь вопросов к клубу из Луганска не должно возникать.

Реформа дизайна логотипа Зари:

Раньше ребрендинг организовал и еще один украинский коллектив. Одесский Черноморец также решил провести дерусификацию и украинизировать название и стадион своего клуба.

Луганский коллектив этого сезона