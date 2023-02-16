Новый владелец спортивного сооружения компания Allrise Capital Inc. произвела замену российской версии названия стадиона на украинскую. Также была проведена коррекция эмблемы клуба.

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Фасад стадиона "Черноморец" получил украинский вариант

Замену букв произвели с помощью автобашни. Теперь на фасаде главной спортивной арены Одессы красуется украинское название – "Чорноморець".

Фото украинизации стадиона "Черноморец" / dumskaya.net

Отметим, что в сентябре прошлого года украинизация прошла внутри стадиона. Тогда заменили надписи на сиденьях с русского на украинский вариант – "Чорноморець Одеса".

Отметим, что второй круг чемпионата Украины начнется 6 марта. В 16-м туре "моряки" сыграют на выезде против Вереса. В настоящее время Черноморец занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. В активе подопечных Романа Григорчука 11 очков после 15 сыгранных матчей.