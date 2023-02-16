Новый владелец спортивного сооружения компания Allrise Capital Inc. произвела замену российской версии названия стадиона на украинскую. Также была проведена коррекция эмблемы клуба.
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Фасад стадиона "Черноморец" получил украинский вариант
Замену букв произвели с помощью автобашни. Теперь на фасаде главной спортивной арены Одессы красуется украинское название – "Чорноморець".
Фото украинизации стадиона "Черноморец" / dumskaya.net
Отметим, что в сентябре прошлого года украинизация прошла внутри стадиона. Тогда заменили надписи на сиденьях с русского на украинский вариант – "Чорноморець Одеса".