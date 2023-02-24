Луганська Зоря вирішила відійти від російських стандартів. Тепер на логотипі команди красуватиметься напис "Зоря" замість "Заря".

Варте уваги "Нейтральний" спорт від країни-агресорки: у Росії відбувся наповнений пропагандою матч

Луганський колектив вирішив символічно відмітити річницю нападу Росії на Україну. Саме 24-го лютого Зоря вирішила модернізувати свою емблему. Тепер на грудях футболістів луганського колектива буде красуватися український напис. Раніше представники криворізького Кривбаса неодноразово критикували Зорю за напис на емблемі команди російською мовою. Тепер питань до клуба з Луганська не має виникати.

Реформа дизайну логотипа Зорі:

Раніше ребрендинг організував і ще один український колектив. Одеський Чорноморець також вирішив провести дерусифікацію та українізувати назву та стадіон свого клуба.

Луганський колектив цього сезону