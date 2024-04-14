Поединок состоится на окраине столицы на стадионе "Левый Берег". Стартовый свисток прозвучит в 15:30, пишет 24 Канал.

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Битва именитых соперников

Луганская команда после провального первого круга хорошо начала весеннюю часть сезона-2023/2024, добыв 11 очков в семи матчах. Это позволило подопечным Юрия Коваля покинуть зону переходных матчей и почти обезопасить себя от борьбы за выживание. Сейчас Заря занимает двенадцатую строчку в турнирной таблице и имеет отрыв в 4 очка от ближайшего преследователя и игру в запасе.

Одесский Черноморец перед возобновлением чемпионата имел более амбициозные цели и теоретически мог бороться за зону еврокубков, однако 1 набраное очко в четырех стартовых матчах лишило "моряков" такой возможности. После этого команда Григорчука одолела Полесье и Александрию и сейчас занимает восьмое место в УПЛ, уже не имея глобальных задач – еврокубки недосягаемы, а вылет не грозит.



Турнирная таблица УПЛ / Скриншот с сайта Flashscore

Поэтому болельщиков ожидает поединок, в котором луганчанам больше нужны очки, однако одесситы, не имея давления, могут продемонстрировать веселую игру, которая часто присуща им в нынешнем сезоне. Должно быть интересно.

Смотрите видеотрансляцию матча Заря – Черноморец