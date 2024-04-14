Поєдинок відбудеться на околиці столиці на стадіоні "Лівий Берег". Стартовий свисток пролунає о 15:30, пише 24 Канал.

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Битва іменитих суперників

Луганська команда після провального першого кола гарно почала весняну частину сезону-2023/2024, здобувши 11 очок у семи матчах. Це дозволило підопічним Юрія Коваля залишити зону перехідних матчів та майже убезпечити себе від боротьби за виживання. Наразі Зоря посідає дванадцяту сходинку в турнірній таблиці та має відрив у 4 очки від найближчого переслідувача й гру в запасі.

Одеський Чорноморець перед відновленням чемпіонату мав більш амбітні цілі й теоретично міг боротися за зону єврокубків, проте 1 набране очко в чотирьох стартових матчах позбавило "моряків" такої можливості. Після цього команда Григорчука здолала Полісся й Олександрію й наразі посідає восьме місце в УПЛ, вже не маючи глобальних завдань – єврокубки недосяжні, а виліт не загрожує.



Турнірна таблиця УПЛ / Скриншот з сайту Flashscore

Тож на вболівальників очікує поєдинок, в якому луганцям більше потрібні очки, проте одесити, не маючи тиску, можуть продемонструвати веселу гру, яка часто притаманна їм у нинішньому сезоні. Має бути цікаво.

Дивіться відеотрансляцію матчу Зоря – Чорноморець