Луганська "Зоря" взяла курс у Велику Британію, де зіграє матч 1-го туру групового раунду Ліги Європи проти "Лестера". У заявці українського клубу 19 гравців.

21 жовтня об 11:00 луганська "Зоря" вилетіла у Лестер, де вже наступного дня, 22 жовтня, зіграє проти місцевого "Лестера". Головний наставник команди Віктор Скрипник взяв із собою бойовий склад. Про це повідомила пресслужба клубу.

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Близько 5-ти годин делегація луганського клубу буде у повітрі. Після прильоту на українців чекає традиційна передматчева пресконференція та вечірнє тренування, де футболісти зможуть познайомитись з місцевим газоном стадіону.

Заявка "Зорі"

Воротарі: Васіль, Шевченко, Мацапура

Васіль, Шевченко, Мацапура Захисники: Руфаті, Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов

Руфаті, Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов Півзахисники: Цвек, Хомченовський, Іванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Циганікс

Цвек, Хомченовський, Іванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Циганікс Нападники: Кочергін, Лунєв, Перовіч, Гладкий, Кабаєв

Матч "Лестер" – "Зоря" відбудеться вже 22 жовтня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00.