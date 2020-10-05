Луганская "Заря", которой вскоре предстоит старт в групповом турнире Лиги Европы, усилила свои ряды 19-летним форвардом турецкого "Фенербахче" Аллахьяром Сайядом.

Луганский клуб арендовал иранца на 1,5 года. Официально клуб о контракте еще не объявил, однако футболист уже заявлен луганчанами на официальном сайте УПЛ.

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Соглашение предусматривает возможность выкупа игрока за 3,5 миллиона евро. Арендной платы нет.

Что известно о Сайеде

Сайяд – центральный форвард, но может сыграть правого и левого вингера. Профессиональную карьеру начал в иранском "Эстеглал". Летом 2019-го стал игроком "Фенербахче". За первую команду провел суммарно 3 матча.

Прошлый сезон провел в аренде в "Истанбулспор", за который забил 1 мяч в 11 матчах. Также на его счету гол в единственном матче за сборную Ирана.

Transfermarkt подтвердил переход. Портал оценил футболиста в 300 тысяч евро. Контракт с "Фенербахче" рассчитан до лета 2024-го.