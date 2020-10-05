Луганська "Зоря", якій незабаром належить старт в груповому турнірі Ліги Європи, посилила свої ряди 19-річним форвардом турецького "Фенербахче" Аллахьяром Сайядом.

Луганський клуб орендував іранця на 1,5 року. Офіційно клуб про контракт ще не оголосив, однак футболіст вже заявлений луганчанами на офіційному сайті УПЛ.

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Угода передбачає можливість викупу гравця за 3,5 мільйона євро. Орендної плати немає.

Що відомо про Сайяда

Сайяд – центральний форвард, але може зіграти правого і лівого вінгера. Професійну кар'єру розпочав у іранському "Естеглалі. Влітку 2019-го став гравцем "Фенербахче". За першу команду провів сумарно 3 матчі.

Минулий сезон провів в оренді в "Істанбулспор", за який забив 1 м'яч в 11 матчах. Також на його рахунку гол в єдиному матчі за збірну Ірану.

Transfermarkt підтвердив перехід. Портал оцінив футболіста в 300 тисяч євро. Контракт з "Фенербахче" розрахований до літа 2024-го.