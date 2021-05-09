В прямом эфире поединок Заря – Александрия покажет телеканал УНИАН. Игра состоится в Запорожье и начнется в 14:00.
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Онлайн-трансляцию поединка Заря – Александрия проведет ютуб-канал Football Hub. Начало трансляции в 13: 30.
Заря – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ
- Луганская Заря и Александрия лишены мотивации. Подопечные Виктора Скрипника второй раз подряд завоевали бронзовые награды чемпионата Украины.
- Александрия финиширует в середине турнирной таблицы и не попадет в еврокубки на следующий сезон.