У прямому ефірі поєдинок Зоря – Олександрія покаже телеканал УНІАН. Гра відбудеться у Запоріжжі та розпочнеться о 14:00.
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Онлайн-трансляцію поєдинку Зоря – Олександрія проведе ютуб-канал Football Hub. Початок трансляції о 13:30.
Зоря – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- Луганська Зоря та Олександрія позбавлені мотивації. Підопічні Віктора Скрипника вдруге поспіль здобули бронзові нагороди чемпіонату України.
- Натомість Олександрія фінішує у середині турнірної таблиці та не потрапить у єврокубки на наступний сезон.