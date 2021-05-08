Неожиданный преемник Реброва

51-летний специалист попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера венгерского Ференцвароша. В клубе уже ищут замену другому украинскому наставнику Сергею Реброву.

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Контракт Ребров с венграми рассчитан до 20 июля 2022 года. Хотя уже после завершения этого сезона специалист может оставить чемпиона Венгрии.

В этом сезоне Ребров уже привел Ференцварош к третьему подряд чемпионству в Венгрии. Команда получила свое 32-е чемпионство в истории.

Скрипник имеет соглашение с луганским клубом до 30 июня 2022 года. Наставник уже тоже второй год подряд получает во главе Зари "бронзу" УПЛ. Последний матч против Александрии уже не изменит позиций команды из Луганска. Колосс, который идет на 4 месте, уже не догонит Зарю.

Карьера Реброва в Ференцвароше

Бывший тренер Динамо возглавил Ференцварош летом 2018 года. За три сезона клуб под руководством Реброва трижды подряд становился чемпионом Венгрии, а также играл в группе Лиги Европы в сезоне-2019/2020 и Лиги чемпионов-2020/2021. Где во главе венгерского клуба встречался на евроарене против киевлян.

Первый матч между Ференцварошем и Динамо в Венгрии закончился вничью 2:2. Хотя киевляне были впереди 0:2, а второй гол пропустили на 90-й минуте встречи.

Матч в Киеве закончился минимальной победой Динамо, что и позволило киевлянам занять третье место в группе и выйти в плей-офф Лиги Европы.