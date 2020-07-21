По окончании сезона луганский клуб уже покинуло пять игроков. Но это не единственные потери, которые ожидают команду.

О том, кто покинул "Зарю", в комментарии клубному сайту рассказал исполняющий обязанности генерального директора "Заря" Станислав Оганов.

Никита Каменюка. Игрок завершил карьеру футболиста. Перешел на работу в тренерский штаб команды U-19.

Игрок завершил карьеру футболиста. Перешел на работу в тренерский штаб команды U-19. Богдан Михайличенко. Перешел в бельгийский "Андерлехт".

Перешел в бельгийский "Андерлехт". Евгений Чеберко. Перешел в австрийский ЛАСК

Перешел в австрийский ЛАСК Александр Тимчик и Богдан Леднев. Вернулись в киевское "Динамо" из аренды.

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По словам Оганова, клуб ведет переговоры по трансферу полузащитника Артема Громова. Что касается других игроков, то пока больше никто не планирует покидать команду.

"Больше от нас не уходит никто. Все на полноценных контрактах. Со многими футболистами контракты перезаключены на более длительные сроки. Костяк команды мы сохраним", – заверил Оганов.

О новичках команды

Директор клуба заявил, что они просматривают девять футболистов, с которыми могут подписать контракты. Однако кто это и на каких позициях они выступают – не рассказал.