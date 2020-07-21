По закінченні сезону луганський клуб вже покинуло п'ятеро гравців. Але це не єдині втрати, які очікують на команду.

Про те, хто покинув "Зорю", в коментарі клубному сайту розповів виконуючий обов'язки генерального директора "Зоря" Станіслав Оганов.

Микита Каменюка . Гравець завершив кар'єру футболіста. Перейшов на роботу в тренерський штаб команди U-19.

. Гравець завершив кар'єру футболіста. Перейшов на роботу в тренерський штаб команди U-19. Богдан Михайличенко . Перейшов в бельгійський "Андерлехт".

. Перейшов в бельгійський "Андерлехт". Євген Чеберко . Перейшов в австрілйський ЛАСК

. Перейшов в австрілйський ЛАСК Олександр Тимчик та Богдан Лєднєв. Повернулися до київського "Динамо" з оренди.

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За словами Оганова, клуб веде перемовини щодо трансферу півзахисника Артема Громова. Щодо інших гравців, то поки більше ніхто не планує покидати команду.

"Більше від нас не йде ніхто. Всі на повноцінних контрактах. З багатьма футболістами контракти переукладено на більш тривалі терміни. Кістяк команди ми збережемо", – запевнив Оганов.

Про новачків команди

Директор клубу заявив, що вони переглядають дев'ять футболістів, з якими можуть підписати контракти. Однак хто це і на яких позиціях вони виступають – не розповів.