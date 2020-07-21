В "Заре" рассказали, на каком стадионе будут проводить матчи Лиги Европы
Луганская "Заря" по итогам сезона УПЛ 2019/20 заняла третье место в УПЛ и теперь осенью сыграет в группе Лиги Европы.
Исполняющий обязанности генерального директора "Зари" Станислав Оганов рассказал, где луганчане будут проводить домашние матчи еврокубка. Его слова цитирует официальный сайт клуба.
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Матчи Лиги Европы мы будем проводить в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена", где и базируемся. Мы уже заявили этот стадион в УЕФА. Безусловно, будут комиссии с проверками, но это нормальный процесс. Да, есть небольшие недоработки, но мы встретимся и с директором стадиона и с руководством города и будем в плановом порядке все недостатки устранять,
– сказал функционер.
Календарь Лиги Европы-2020/21 года
- Предварительный раунд: жеребьевка – 9 августа, матчи – 20 августа.
- Первый квалификационный раунд: жеребьевка – 10 августа, матчи – 27 августа.
- Второй квалификационный раунд: жеребьевка – 31 августа, матчи – 17 сентября.
- Третий квалификационный раунд: жеребьевка – 1 сентября, матчи – 24 сентября.
- Плей-офф раунд: жеребьевка – 18 сентября, матчи – 1 октября.
- Групповой этап: жеребьевка – 2 октября, ответные – 22-го и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря.
- Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/2021 и 1/16 финала Лиги Европы-2020/2021 состоится 14 декабря текущего года.