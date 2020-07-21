Луганская "Заря" по итогам сезона УПЛ 2019/20 заняла третье место в УПЛ и теперь осенью сыграет в группе Лиги Европы.

Исполняющий обязанности генерального директора "Зари" Станислав Оганов рассказал, где луганчане будут проводить домашние матчи еврокубка. Его слова цитирует официальный сайт клуба.

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Матчи Лиги Европы мы будем проводить в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена", где и базируемся. Мы уже заявили этот стадион в УЕФА. Безусловно, будут комиссии с проверками, но это нормальный процесс. Да, есть небольшие недоработки, но мы встретимся и с директором стадиона и с руководством города и будем в плановом порядке все недостатки устранять,

– сказал функционер.

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