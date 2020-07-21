У "Зорі" розповіли, на якому стадіоні будуть проводити матчі Ліги Європи
Луганська "Зоря" за підсумками сезону УПЛ 2019/20 посіла в УПЛ третє місце і тепер восени зіграє в групі Ліги Європи.
Виконуючий обов'язки генерального директора "Зорі" Станіслав Оганов розповів, де луганчани будуть проводити домашні матчі єврокубка. Його слова цитує офіційний сайт клубу.
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Матчі Ліги Європи ми будемо проводити в Запоріжжі на стадіоні" Славутич-Арена ", де і базуємося. Ми вже заявили цей стадіон в УЄФА. Безумовно, будуть комісії з перевірками, але це нормальний процес. Так, є невеликі недоробки, але ми зустрінемося і з директором стадіону, і з керівництвом міста і будемо в плановому порядку всі недоліки усувати,
– сказав функціонер.
Календар Ліги Європи-2020/21
- Попередній раунд: жеребкування – 9 серпня, матчі – 20 серпня.
- Перший кваліфікаційний раунд: жеребкування – 10 серпня, матчі – 27 серпня.
- Другий кваліфікаційний раунд: жеребкування – 31 серпня, матчі – 17 вересня.
- Третій кваліфікаційний раунд: жеребкування – 1 вересня, матчі – 24 вересня.
- Плей-офф раунд: жеребкування – 18 вересня, матчі – 1 жовтня.
- Груповий етап: жеребкування – 2 жовтня, матчі – 22-го та 29 жовтня, 5-го та 26 листопада, 3-го та 10 грудня.
- Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/2021 та 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/2021 відбудеться 14 грудня поточного року.