Луганська "Зоря" за підсумками сезону УПЛ 2019/20 посіла в УПЛ третє місце і тепер восени зіграє в групі Ліги Європи.

Виконуючий обов'язки генерального директора "Зорі" Станіслав Оганов розповів, де луганчани будуть проводити домашні матчі єврокубка. Його слова цитує офіційний сайт клубу.

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Матчі Ліги Європи ми будемо проводити в Запоріжжі на стадіоні" Славутич-Арена ", де і базуємося. Ми вже заявили цей стадіон в УЄФА. Безумовно, будуть комісії з перевірками, але це нормальний процес. Так, є невеликі недоробки, але ми зустрінемося і з директором стадіону, і з керівництвом міста і будемо в плановому порядку всі недоліки усувати,

– сказав функціонер.

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