В Заре я зарабатывал больше, чем в Шерифе, – Юрий Вернидуб
Источник:Moldfootball.com
Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб открыл финансовые детали своего контракта с чемпионом Молдовы. Украинского специалиста шокировали бонусы УЕФА за победу над Шахтером.
Юрий Вернидуб впервые затронул финансовую тему в своей тренерской деятельности.
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"Вы меня сейчас убили этими словами об 1 млн евро для команды за победу над Шахтером. Тот, кто говорил, наверняка знает об этом – я же о таких суммах впервые слышу. Мне аж страшно становится (смеется).
На всякий случай вам скажу, что в Заре я зарабатывал больше, чем зарабатываю в Тирасполе – это я говорю для завистников. Я пошел на понижение, чтобы работать и попытаться сыграть в Лиге чемпионов. Это то, что я могу точно сказать", – сказал специалист.
Что известно о Вернидубе в Заре
- Специалист с 2011 года работал с луганской Зарей. Клуб играл под руководством наставника в течение 8 лет и дошел до финала Кубка Украины-2015/2016, где уступил Шахтеру (0:2).
- При этом Шериф он возглавил в декабре 2020-го, сделал тираспольцев чемпионом Молдовы и впервые в истории вывел в групповой этап Лиги чемпионов.