Юрий Вернидуб впервые затронул финансовую тему в своей тренерской деятельности.

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"Вы меня сейчас убили этими словами об 1 млн евро для команды за победу над Шахтером. Тот, кто говорил, наверняка знает об этом – я же о таких суммах впервые слышу. Мне аж страшно становится (смеется).

На всякий случай вам скажу, что в Заре я зарабатывал больше, чем зарабатываю в Тирасполе – это я говорю для завистников. Я пошел на понижение, чтобы работать и попытаться сыграть в Лиге чемпионов. Это то, что я могу точно сказать", – сказал специалист.

Что известно о Вернидубе в Заре