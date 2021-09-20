Юрій Вернидуб вперше торкнувся фінансової теми в своїй тренерській діяльності.

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"Ви мене зараз вбили цими словами про 1 млн євро для команди за перемогу над Шахтарем. Той, хто казав, напевне знає про це – я ж про такі суми вперше чую. Мені аж страшно стає (сміється).

Про всяк випадок вам скажу, що в Зорі я заробляв більше, ніж заробляю в Тирасполі – це я кажу для заздрісників. Я пішов на пониження, щоб працювати та спробувати зіграти в Лізі чемпіонів. Це те, що я можу точно сказати", – сказав фахівець.

Що відомо про Вернидуба в Зорі