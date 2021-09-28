Заражены хайпом и немного больные, – Усик о тех, кто критикует фото с россиянами
Источник:ютуб-канал Usyk17
Украинский боксер Александр Усик убежден, что критика спортсменов за фото с российскими визави – это обычный хайп. Тех, кто прибегает к такой критике, он считает "немножко больными".
Во время пресс-конференции у боксера спросили, что он думает о такой критике в адрес украинских спортсменов. Он уточнил, не его ли критиковали.
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Усик о тех, кто критикует за фото с россиянами
Услышав отрицательный ответ, Александр Усик заявил, что это все хайп. Мол, люди сейчас заражены хайпом и хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них слышали.
"Я просто понимаю, о чем вы говорите, и не хочу рекламировать никоим образом этих людей", – подчеркнул чемпион мира.
После этого он перешел на украинский, хотя ранее говорил исключительно на русском. "Ну трошки хворі. Ну що тут зробити?" – сказал Усик на украинском.
Скандалы из-за фото с россиянами:
- Громким недавним таким скандалом является история с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих. Спортсменка попала в скандал после объятий для фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх.
- После длительных дискуссий на тему "спорт вне политики", скандал не закончился. Уже на финале Бриллиантовой лиги обе спортсменки снова появились вместе на фото.