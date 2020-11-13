В Запорожье внезапно умер 22-летний спортсмен: подробности трагедии
12 ноября 2020 года в 22-летнем возрасте внезапно ушел из жизни, возможно, самый талантливый тяжелоатлет Украины Кирилл Пирогов.
Причины и обстоятельства смерти спортсмена – неизвестны. Об этом пишет Анатолий Орлов в фейсбуке.
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Что известно о Кирилле Пирогове
В юном возрасте спортсмен имел серьезные достижения – был чемпионом и рекордсменом Европы среди молодежи, попадал в топ-3 лучших тяжеловесов континента, неоднократно становился чемпионом и рекордсменом Украины.
В прошлом году Кирилл выиграл лицензионный турнир в Великобритании и имел надежду попасть на Олимпийские игры.
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