12 ноября 2020 года в 22-летнем возрасте внезапно ушел из жизни, возможно, самый талантливый тяжелоатлет Украины Кирилл Пирогов.

Причины и обстоятельства смерти спортсмена – неизвестны. Об этом пишет Анатолий Орлов в фейсбуке.

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Что известно о Кирилле Пирогове

В юном возрасте спортсмен имел серьезные достижения – был чемпионом и рекордсменом Европы среди молодежи, попадал в топ-3 лучших тяжеловесов континента, неоднократно становился чемпионом и рекордсменом Украины.

В прошлом году Кирилл выиграл лицензионный турнир в Великобритании и имел надежду попасть на Олимпийские игры.