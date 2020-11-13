Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг мертвых знаменитостей, чьи имена и после смерти продолжают приносить прибыль их наследникам.

В список вошли 13 знаменитостей, из них только один бывший спортсмен – это легенда "Лейкерс" Коби Брайант. Он занял шестое место в рейтинге Forbes.

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Доходы от продажи именной коллекции одежды Брайанта, а также тиражей автобиографии оцениваются примерно в 20 млн долларов. За неполный год семья Брайанта смогла продать около 300 тысяч экземпляров автобиографии спортсмена.

Первое место снова занял Майкл Джексон. Права на творчество певца принесли его наследникам 48 миллионов долларов.

На втором месте – автор детских книг Доктор Сьюз, который заработал 33 миллиона долларов. Третьим в списке успешных мертвых знаменитостей стал художник Чарльз Шульц. Благодаря продаже прав на использование пса Снупи в новых мультфильмах он заработал 32,5 миллиона долларов.

Что известно о смерти Коби Брайанта