Коби Брайант попал в рейтинг мертвых знаменитостей Forbes: сколько заработал баскетболист
Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг мертвых знаменитостей, чьи имена и после смерти продолжают приносить прибыль их наследникам.
В список вошли 13 знаменитостей, из них только один бывший спортсмен – это легенда "Лейкерс" Коби Брайант. Он занял шестое место в рейтинге Forbes.
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Доходы от продажи именной коллекции одежды Брайанта, а также тиражей автобиографии оцениваются примерно в 20 млн долларов. За неполный год семья Брайанта смогла продать около 300 тысяч экземпляров автобиографии спортсмена.
Первое место снова занял Майкл Джексон. Права на творчество певца принесли его наследникам 48 миллионов долларов.
На втором месте – автор детских книг Доктор Сьюз, который заработал 33 миллиона долларов. Третьим в списке успешных мертвых знаменитостей стал художник Чарльз Шульц. Благодаря продаже прав на использование пса Снупи в новых мультфильмах он заработал 32,5 миллиона долларов.
Что известно о смерти Коби Брайанта
- Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января по местному времени.
- Все девять человек, находившихся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась его партнерша по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
- Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
- Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
- В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
- В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
- Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Брайанту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.
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