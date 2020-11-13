12 листопада 2020 року в 22-річному раптово пішов з життя, можливо, найталановитіший важкоатлет України Кирило Пирогов.

Причини і обставини смерті спортсмена – невідомі. Про це пише Анатолій Орлов у фейсбуці.

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Що відомо про Кирила Пирогова

У юному віці спортсмен мав серйозні досягнення – був чемпіоном та рекордсменом Європи серед молоді, потрапляв до топ-3 найкращих важкоатлетів континенту, неодноразово ставав чемпіоном та рекордсменом України.

Торік Кирило виграв ліцензійний турнір у Великобританії і мав сподівання потрапити на Олімпійські Ігри.