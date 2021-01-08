В пятницу, 8 января, Запорожье переиграло Киев-Баскет и прервало им 13-матчевую победную серию в чемпионате Украины – 87:81.

Киев-Баскет – Запорожье 81:87 (21:21, 18:22, 15:25, 27:19)

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Ход матча

Киев-Баскет начал более уверенно. Команда Айнарса Багатскиса за 5 минут первой четверти уже вела +10. Однако, запорожцы руки не опустили. К концу стартового отрезка они не просто сократили отставание до минимума, но и сравняли счет. Удалось это благодаря лучшей реализации, пишет ФБУ.

В следующей 10-минутке Запорожье продолжило гнуть свою линию. Подопечные Валерия Плеханова прекрасно играли под щитами (25 подборов против 16). Гости набрали 30 очков, тогда как хозяева – 6. Все это позволило на старте четверти повести +9 и все же под конец Киев-Баскет сократил отставание до 4 очков.

Однако, после перерыва подопечные Плеханова вернули себе уверенное преимущество. Третью четверть точным трехочковым начал Форчун. Его поддержали Маяускас, Кэффи, Тихонов, которые также в течение 10-минутки отмечались результативными действиями. Маяускас вообще был первым в поединке, кто пересек 20-значную отметку набрав 21 балл.

На заключительную четверть Запорожье выходило с преобладанием +14. Но киевляне не сдавались, в середине 10-минутки им удалось благодаря результативным действиям Близнюка, Коренюка, Мишулы и Янга сократить отставание до 6 очков. В роли спасителя Запорожья выступил Кэффи, который провел два замечательных прохода и заставил за полторы минуты до конца матча взять тайм-аут Айнарса Багатскиса.

После 30-секундной паузы Богдан Близнюк попал за дальнюю, на что в ответ сразу получил трехочковый Мальчевского. За 19 секунд до конца Александр Мишула также удачно выстрелил из-за дуги, но нарушение против Кэффи и два его удачных штрафных сняли вопрос о победителе.