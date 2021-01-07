В среду, 6 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись одиннадцать матчей. На паркет вышли и команды украинских баскетболистов.

Финикс – Торонто 123:115 (22:25 36:29, 38:33, 27:28)

Смотрите также Примерная игра Михайлюка не спасла Детройт, Лень не помог Торонто: результаты НБА

Команда Алексея Леня снова потерпела поражение, пишет 24 канал. Торонто на выезде уступило Финиксу.

Лень и компания держались на равных с Финиксом, однако запас, который Санс обеспечили себе после середины матча, отыграть не смогли.

Украинец Лень набрал всего одно очко и сделал один подбор за 11:39 минут на паркете.

Финикс – Торонто видеообзор

Милуоки – Детройт 130:115 (44:33, 38:23, 26:26, 22:33)

Туго прошлой ночью было еще одной команде украинского баскетболиста. Милуоки дома обыграл Детройт Святослава Михайлюка.

Команды провели очень результативную игру, в которой Бакс оказались сильнее.

Михайлюк набрал за Пистонс 8 очков, сделал 2 подбора и 4 передачи за 13:31 на площадке.