У п'ятницю, 8 січня, Запоріжжя переграло Київ-Баскет та перервало їм 13-матчеву переможну серію у чемпіонаті України – 87:81.

Київ-Баскет – Запоріжжя 81:87 (21:21, 18:22, 15:25, 27:19)

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Хід матчу

Київ-Баскет розпочав більш впевнено. Команда Айнарса Багатскіса за 5 хвилин першої чверті вже вела +10. Проте, запоріжці руки не опустили. Під кінець стартового відрізку вони не просто скоротили відставання до мінімуму, але й зрівняли рахунок. Вдалося це завдяки кращій реалізації, пише ФБУ.

В наступній 10-хвилинці Запоріжжя продовжило гнути свою лінію. Підопічні Валерія Плеханова чудово відігравали під щитами (25 підбирань проти 16). Лава гостей набрала 30 очок, тоді як лава господарів – 6. Все це дозволило на старті чверті повести +9 та все ж під кінець Київ-Баскет скоротив відставання до 4 очок.

Проте, після перерви підопічні Плеханова знову повернули собі впевнену перевагу. Третю чверть влучним триочковим розпочав Форчун. Його підтримали Маяускас, Кеффі, Тихонов, які також протягом 10-хвилинки відзначалися результативними діями. Маяускас взагалі був першим в поєдинку, хто перетнув 20-значну позначку набравши 21 бал.

На заключну чверть Запоріжжя виходило з перевагою +14. Та кияни не здавалися, в середині 10-хвилинки їм вдалося завдяки результативним діям Близнюка, Коренюка, Мішули та Янга скоротили відставання до 6 очок. У ролі рятівника Запоріжжя виступив Кеффі, який провів два чудові проходити і змусив за півтори хвилини до кінця матчу взяти тайм-аут Айнарса Багатскіса.

Після 30-секундної паузи Богдан Близнюк поцілив за дальної, на що у відповідь одразу отримав триочковий Мальчевського. За 19 секунд до кінця Олександр Мішула також вдало вистрілив з-за дуги, але порушення проти Кеффі і два його вдалі штрафні зняли питання щодо переможця.