Женская сборная Украины по футболу в 2020 году проведет пять матчей в отборе на Евро-2022. Один из этих матчей состоится в Запорожье на "Славутич-Арене".

Украинки на этом стадионе будут принимать женскую сборную Греции, сообщает Всеукраинская ассоциация женского футбола. Матч запланирован на 22 сентября.

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За несколько дней до этого, 18 сентября, украинские футболистки сыграют на выезде против Черногории.

Добавим, что кроме Греции, украинки проведут дома еще два матча – против Ирландии 23 октября и Черногории 1 декабря. Где именно состоятся эти матчи – пока не сообщается. Еще один матч женская сборная Украины по футболу проведет на выезде – 27 октября против Греции.

Ситуация в группе отбора на Евро-2022

Женская сборная Украины не слишком удачно начала выступление в отборе на Евро-2022. Украина проиграли три матча с общим счетом 2:19. Они дважды уступили сборной Германии, а также проиграли Ирландии. Именно эти две сборные лидируют в группе.

Из 47-ми команд, участвующих в квалификации Евро, в решающую стадию попадут 15. В Англию, как к хозяйке ЧЕ, присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Эти поединки состоятся 5 – 13 апреля 2021.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу среди женщин должен был состояться в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавируса и связанную с этим паузу в футбольных матчах, турнир пришлось перенести на 2022 год. Теперь он состоится с 6 по 31 июля 2022 года в Англии.

Матчи сборной Украины на "Славутич-Арене"

Напомним, что "Славутич-Арена" последней из украинских стадионов принимала матчи мужской сборной Украины. 14 ноября 2019 года там состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Эстонии. Украинцы одержали минимальную победу 1:0 благодаря голу Романа Безуса на 90+2 минуте.