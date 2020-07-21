Жіноча збірна України з футболу у 2020 році проведе п'ять матчів у відборі на Євро-2022. Один з цих матчів відбудеться в Запоріжжі на "Славутич-Арені".

Українки на цьому стадіоні прийматимуть жіночу збірну Греції, повідомляє Всеукраїнська асоціація жіночого футболу. Матч запланований на 22 вересня.

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За декілька днів до цього, 18 вересня, українські футболістки зіграють на виїзді проти Чорногорії.

Додамо, що окрім Греції, українки проведуть вдома ще два матчі – проти Ірландії 23 жовтня та Чорногорії 1 грудня. Де саме відбудуться ці матчі – поки не повідомлялося. Ще один матч жіноча збірна України з футболу проведе на виїзді – 27 жовтня проти Греції.

Яка ситуація в групі відбору на Євро-2022

Жіноча збірна України не надто вдало розпочала виступ у відборі на Євро-2022. України програли три матчі із загальним рахунком 2:19. Вони двічі поступилися збірній Німеччини, а також програли Ірландії. Саме ці дві збірні лідирують у групі.

З 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації Євро, до вирішальної стадії потраплять 15. До Англії, як до господарки ЧЄ, приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три кращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Ці поєдинки відбудуться 5 – 13 квітня 2021 року.

Нагадаємо, що Чемпіонат Європи з футболу серед жінок повинен був відбутися у 2021 році. Однак через пандемію коронавірусу та пов'язану з цим паузу у футбольних матчах, турнір довелося перенести на 2022 рік.Тепер він відбудеться з 6 до 31 липня 2022 року в Англії.

Матчі збірної України на "Славутич-Арені"

Нагадаємо, що "Славутич-Арена" останньою з українських стадіонів приймала матчі чоловічої збірної України. 14 листопада 2019 там відбувся товариський матч між збірними України та Естонії. Українці здобули мінімальну перемогу 1:0 завдяки голу Романа Безуса на 90+2 хвилині.